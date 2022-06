El PP, El Pi i Ciutadans s'uneixen per a presentar una moció de censura contra el batle d’Andratx

El Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Ciutadans han arribat a un acord a l’Ajuntament d’Andratx per a presentar conjuntament una moció de censura a l’actual batle del PSIB-PSOE, Antoni Mir, que es durà a sessió plenària extraordinària el proper 5 de juliol.

Després de la reprovació el passat dijous, i sense que hi hagi hagut cap reacció per part de la batlia, els tres partits coincideixen en la necessitat d’un «canvi de rumb al municipi que recondueixi la gestió municipal i retorni l’estabilitat al Consistori». D’aquesta manera, apunten que, «davant les males formes i la deficient gestió del batle, que estan perjudicant el bon funcionament i la imatge del municipi», els tres partits han decidit donar aquesta passa endavant «per responsabilitat amb Andratx».

La portaveu del PP al Consistori, Estefanía Gonzalvo; el portaveu d’El Pi, Llorenç Suau; i el regidor del grup Ciutadans, Ángel Hoyos, han acordat la signatura conjunta de la moció de censura a Mir per part dels nou regidors que sumen les tres formacions a l’Ajuntament. En virtut de l’acord, les tres formacions governaran conjuntament l’any que queda de legislatura fins a les propoperes eleccions de 2023, amb Gonzalvo (PP) a la batlia d’Andratx.

El Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes i Ciutadans diuen coincidir en la necessitat «d’aportar estabilitat al govern municipal durant aquest any, centrant-se en una gestió eficient de les competències municipals, des de la moderació, la tranquilitat, la solvència, la transparència, posant als andritxols i andritxoles al centre de les polítiques i abordant les necessitats urgents que actualment té el municipi, com la falta d’efectius de policia local, el retard en la tramitació de llicències o la falta de sensibilitat en la política de tributs».

Antoni Mir és batle d’Andratx des del juny de 2021 per l’acord de govern en les eleccions de 2019 que li donava el primer any de batlia a Katia Rouarch, d’El Pi, el segon a Joan Manera, de MÉS per Andratx i els dos anys restants per a Mir, del PSIB-PSOE.