Aprovada la Llei de Consells Insulars que vol enfortir les institucions illenques

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat la llei que regularà a partir d'ara els consells insulars. L'objectiu d'aquesta és «aconseguir que la seva capacitat de gestió sigui molt més àgil i eficient, en nom del principi d'eficàcia», segons ha explicat la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido.

Concretament, s'ha aprovat amb la majoria dels vots a favor, 49, 4 vots en contra, de Maxo Benalal, de Ciudadanos, i de VOX, i 2 abstencions, del grup parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, qui ja varen criticar que per a ells la llei quedava «curta». La majoria de diputats havien avançat que li donarien suport.

La nova normativa pretén «respondre a les necessitats de modernització dels consells insulars i a l'exigència creixent d'eficàcia i d'eficiència en la gestió pública», ha afegit. Això és perquè es considera que els consells insulars són les institucions de govern de cada una de les illes i exerceixen el govern, l'administració i la representació d'aquestes.

En aquest sentit, la llei trasllada a l'àmbit insular aspectes de governança i transparència, per tal d'assegurar mecanismes eficaços de control polític del ple sobre la resta d'òrgans del consell insular i enfortir la posició institucional de la Presidència i del Consell Executiu. A més a més, vol simplificar les delegacions de les competències als consells i regular, per primera vegada, el sector públic instrumental insular.

Per primera vegada estableix regles per a la creació, l'organització, el funcionament i l'extinció d'entitats com organismes autònoms, entitats públiques empresarials o societats públiques, entre d'altres. També, introdueix regles per a la transició entre mandats entre equips de govern.

Finalment, la llei també té per objecte el règim especial per a l'illa de Formentera i, per tant, la concreció de les especialitats que presenta la institució de govern, representació i administració de l'illa.