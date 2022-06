La Llei de Consells Insulars es debat al Parlament, què en pensen els partits?

La Llei de Consells Insulars que, entre altres qüestions, introdueix millores en l'agilitat, l'eficiència i l'autonomia de les institucions insulars, es debatrà, i molt probablement aprovarà, al ple del Parlament d'aquest dimarts, que començarà a les 09.00 hores.

S'espera que la norma aconsegueixi un ampli consens -la Llei s'ha d'aprovar amb una majoria de dos terços- després de sumar, entre d'altres, el vot favorable del PP.

Què en pensen els partits polítics?

La portaveu del PSIB, Pilar Costa, va remarcar dimecres passat, després de la Junta de Portaveus, l'«ampli consens» amb què el text arriba a la seva votació definitiva i la capacitat de «diàleg i negociació».

La portaveu adjunta del PP, Núria Riera, va destacar que el PP està «a l'alçada de les circumstàncies» quan es redacta una bona llei que, en aquest cas, millora el funcionament dels consells insulars.

La portaveu adjunta d'Unidas Podemos, Esperança Sans, ha valorat aquest dilluns la previsible aprovació de la Llei de Consells Insulars, tot indicant que «es tracta d'una llei necessària que s'adapta a la realitat actual dels consells insulars, que deixa espai per a la idiosincràsia de cada illa i que permetrà l'elaboració de reglaments per a recollir aquestes peculiaritats».

Per la seva banda, la portaveu de Ciudadanos, Patricia Guasp, va afirmar dimecres passat que el seu grup votarà a favor «gairebé segur» encara que el text «no servirà massa» si no es modifica la Llei orgànica de règim local.

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar, tot i que donarà suport a la Llei, ha reclamat a l'Estat «una distinció que els permeti ser els veritables governs insulars». «El fet que ara els equipari amb les diputacions provincials dificulta que els consells arribin a ser els veritables governs insulars», ha apuntat.

Per part seva, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentat que s'hagi perdut l'oportunitat d'ampliar el consens «més enllà del PP i el PSIB» i ha advertit que interfereix en l'organització dels consells insulars, que s'extralimita a la potestat de coordinació per part del Govern i que no inclou la protecció de les competències regulatòries de les institucions insulars. «La llei es queda curta», conclou.