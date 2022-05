Més per Menorca demana explicacions al Senat per la «vergonyosa actitud» dels militars espanyols a Alaior

Més per Menorca, a través del senador autonòmic Vicenç Vidal, ha registrat una bateria de preguntes al Senat espanyol per tal d’esclarir algunes qüestions del que va succeir aquest dissabte en un establiment d'Alaior després de la jura de bandera espanyola.

«Els militars aprofitaren el viatge a Menorca per muntar una festa improvisada pagada amb diners públics. En aquesta festa es cantaren cançons amb versos que deien «como no tenía dinero para condones, se ataba los cojones con alambre para follarse a su mujer» o «como no tenía dinero para farlopa, se esnifaba Colacao como una loca», han explicat.

Més per Menorca condemna aquestes paraules masclistes i també de banalització de la drogodependència, per això, demana al Senat les següents preguntes:

1) Les persones que apareixen a les imatges amb uniforme de l’exèrcit espanyol estaven de servei en aquell moment?

2) Estar de servei implica normes de comportament i seguir regles urbanes determinades?

3) Quantes persones de les que apareixen són militars professionals?

4) S’ha plantejat prendre alguna mesura disciplinària?

5) Les persones que apareixen realitzant una salutació feixista són militars professionals? Rebran alguna mena d’amonestació?