La jura de bandera espanyola a Alaior acaba amb càntics masclistes per part dels militars

Aquest dissabte, un centenar de persones han jurat la bandera espanyola a Alaior amb motiu del Dia de les Forces Armades espanyoles 2022. La jura va acabar amb un espectacle vergonyós protagonitzat pels militars que es varen quedar a dinar a un conegut restaurant del municipi.

Lemes masclistes, referències a drogues i algun braç alçat es podia veure en el vídeo (ara ja eliminat) penjat per la propietària del restaurant. «Como no tenía dinero para condones, se ataba los cojones con alambre de espino para follarse a su mujer» o «Como no tenía caballo, esnifaba todo el día Colacao» n'eren alguns d'ells.

Aquesta demostració lamentable ha tengut el rebuig de Més per Menorca-Alaior, que ha condemnat «els càntics masclistes i de banalització de la drogodependència proferits pels militars després de la jura de bandera».

Segons els ecologistes d’Alaior, es tracta d’uns fets «completament condemnables dels quals exigim responsabilitats». A més, els ecologistes també qüestionen com s’ha finançat l’esdeveniment de la jura de bandera, inclòs aquest dinar i la festa posterior.