L’Aplec Jove convoca una assemblea oberta per començar a preparar la segona edició

Aquest divendres, 15 d'abril, l'Aplec Jove celebrarà una assemblea oberta per començar a preparar la segona trobada, per aquest any 2022. L'esdeveniment, que serà a l'Espai Suscultura, a les 18 h, té l'objectiu de «debatre sobre l'estat i els reptes del moviment juvenil mallorquí», han explicat a través de les xarxes socials.

La primera edició de l'Aplec es va celebrar el setembre del 2021, tot i que es va fer un primer intent l'estiu del 2020, i va comptar amb diferents xerrades i una taula rodona.

L'Aplec Jove és un «espai de trobada que té com a principal objectiu enfortir i articular el moviment juvenil de Mallorca». Els integrants participen a «títol individual» per tal de ser «un espai plural, amb gent de diversos moviments socials i organitzacions juvenils», entre d'altres.