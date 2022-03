MÉS per Campos: «Estam fent una oposició exigent davant l'immobilisme de l'equip de govern»

El grup municipal MÉS per Campos ha presentat en el Plenari cinc mocions i asseguren que «estam fent una oposició exigent davant un immobilisme de l'equip de govern que imposa com un rodet la seva majoria absoluta».

El primer que demanen és que hi hagi freqüències nocturnes de la línia que cobreix Campos-Llucmajor-Palma (L501), els caps de setmana. «Volem que el jovent del nostre poble pugui sortir a divertir-se a ciutat o als pobles veïns sense por i sense risc», asseguren els ecosobiranistes. La moció s'ha aprovat per unanimitat.

En segon lloc, han demanat qeu el poble de Campos tengui un servei d'ITV mòbil per a motos i ciclomotors fins a 125 cc. MÉS assegura que «els usuaris d'aquests vehicles acostumen a ser joves o gent major. Cal que facilitem aquest servei als nostres ciutadans, així saben que circulen amb les mesures de seguretat exigides». La moció ha estat desestimada pel PP que ha votat que no.

També s'ha proposat que «la bretxa digital en el que es troben els nostres majors quan han d'accedir a les entitats bancàries cada dia és major. Per això hem demanat a l'Ajuntament denunciar davant les institucions i administracions amb competències en aquest àmbit a actuar de manera immediata i que el nostre Ajuntament, en la mesura del possible, fes formació especifica a les persones que pateixen aquesta bretxa digital». La proposta també ha estat tombada pel partit conservador.

El que si s'ha aprovat ha estat la proposta de MÉS per Campos sobre el suport a l'autodeterminació del poble Sahrauí en compliment de la legalitat internacional.

La Moció que suggeriren d'urgència de suport d'ús del català tot aprofitant una subvenció de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura no s'ha pogut debatre, ja que el PP no ha aprovat la urgència d'aquesta.

A MÉS per Campos «estam preocupats per la paralització de projectes al poble. Seguim amb un mercat municipal que no arrenca, no tenim previsió d'una veritable promoció turística de Campos (per les cases vacacionals, pels agroturismes…), no sabem si hi ha prevista una campanya per incentivar el consum al comerç del poble, no coneixem plans per incentivar i motivar el centre del poble. Per tot això i tal com indica el ROM del nostre Ajuntament hem presentat un PREC per tal que la batlessa el convoqui durant el mes d'abril. Una sessió extraordinària de debat de política general amb l'objectiu de debatre l'orientació i la gestió general del nostre poble», han comentat des del partit.