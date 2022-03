Apesteguia assegura que «no hi ha acord orgànic ni electoral» entre MÉS per Mallorca i Más País

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha assegurat aquest dilluns que «no hi ha acord orgànic ni electoral» per part de la seva formació amb Más País.

Així ho ha indicat Apesteguia, durant una roda de premsa al Parlament, després de ser demanat per les declaracions del líder de Más País, Íñigo Errejón, qui va destacar dissabte passat la bona sintonia entre les dues formacions.

Durant la presentació del seu llibre a Palma, Errejón ha explicat que s'estava explorant la possibilitat d'establir col·laboracions polítiques amb la formació ecosobiranista «respectant la sobirania de cada territori per establir-ne la política electoral».

Sobre aquesta qüestió, Apesteguia també ha valorat la bona relació que hi ha entre les dues formacions, però ha assenyalat que no hi ha acord per a les autonòmiques ni per a les estatals, ja que Más País «descarta presentar-se a la circumscripció de les Balears».

El coordinador ecosobiranista ha celebrat que Errejón vegi MÉS per Mallorca com «el seu referent en aquest territori».