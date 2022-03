Què en pensau d'una possible coalició de Más País i MÉS per Mallorca per a les eleccions estatals?

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha anunciat aquest dissabte a Palma la possibilitat d'establir aliances polítiques amb MÉS per Mallorca. Unes aliances que podrien passar per desenvolupar una coalició conjunta de cara a les eleccions generals.

Des de MÉS ja han assegurat que ambdues formacions comparteixen punts de contacte i que miren amb bons ulls la «referència» política que representa Errejón respecte a temes com la justícia social o el model d'Estat plurinacional.

En aquest sentit, el senador Vidal ha assegurat que «per a canviar les coses a l'Estat cal fer-lo des de la unitat». «És possible fer política des de la cooperació, sense que calgui competir», ha afegit.

Sigui com vulgui, des de dBalears demanam als nostres lectors què en pensen d'aquesta possible coalició i com pot afectar el futur de MÉS per Mallorca. Les respostes de l'enquesta són les següents:

-S'aconseguiria unir forces i treure almenys un representant per les Balears.

-Es diluiria el sobiranisme i MÉS esdevindria una sucursal del partit d'Errejón.