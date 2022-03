El Parlament condemna «la participació activa del franquisme en l'Holocaust i extermini nazi» amb només tres vots en contra

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts, en el ple de la Cambra, la Proposició No de Llei (PNL) presentada pels grups parlamentaris Unides Podem, PSIB i MÉS per Mallorca, relativa a la participació activa del franquisme en l'Holocaust i extermini nazi.

La PNL ha estat aprovada gairebé per unanimitat i ha comptat amb el rebuig dels tres diputats pro-nazis: Jorge Campos Asensi, Idoia Ribas Marino i Sergio Rodríguez Farré.

D'aquesta manera, el Parlament reconeix el patiment dels jueus refugiats pel nazisme i les seves famílies, que varen ser expulsats en els anys 40 de les Balears per ser considerats «indesitjables», i d'aquells que varen ser deportats a camps de concentració, al mateix temps que condemna la participació «implícita i activa» del franquisme en l'Holocaust amb la deportació de més de 9.700 ciutadans de l'Estat espanyol a aquests camps.

Així mateix, el Parlament honora i reconeix les figures dels jueus establerts a Mallorca Irene i Ernst Heinemann, coneguts com 'els àngels del barri del Terreno', que es varen suïcidar un dia abans de la data límit de la seva expulsió, i reconeix la tasca feta per entitats memorialistes i per investigadors de les Balears, a més de condemnar la participació «implícita» del règim franquista, una vegada acabada la guerra, en l'acolliment de fugitius i dirigents del règim nazi.

Finalment, després de donar llum verda a la PNL amb les esmenes del grup de Ciudadanos i el rebuig de les presentades pel PP, la Cambra ha instat el Govern espanyol a aprofundir en la recerca sobre refugiats nazis durant el franquisme a les Balears i en la resta de l'Estat, i que aquests estudis es facin públics i es traslladin a les autoritats alemanyes corresponents.

A més, han demanat que es retirin els honors concedits a Hitler, com el títol de Gran Cavaller i el Collaret de la Gran Ordre Imperial de les Fletxes Vermelles, així com incorporar als currículums escolars i extracurriculars la memòria democràtica de les Illes per a donar a conèixer la història dels jueus expulsats de les Balears, dels republicans assassinats en els camps de concentració i de la participació del règim franquista en el nazisme.