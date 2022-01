MÉS proposa que Tribunal Suprem espanyol i Cort Britànica de Justícia investiguin la «mala praxi jurídica» que ha beneficiat Joan Carles de Borbó

Coincidint amb la festa monàrquica de la Pasqua militar i amb l'anunci de la voluntat del rei emèrit espanyol de tornar a Espanya, MÉS per Mallorca ha registrat una iniciativa parlamentària on reclama un pronunciament de la cambra per constatar «la doble moral i la falta d'ètica de les estratègies jurídiques dissenyades en benefici de Joan Carles I i de les persones a qui a beneficiat». La iniciativa impulsada pel portaveu adjunt al Parlament, Josep Ferrà, també insta la Cort Britànica de Justícia i el Tribunal Suprem espanyol «a prendre en consideració aquesta mala praxi i les seves conseqüències jurídiques».

De fet, la proposta que es debatrà aviat pretén que el Parlament de les Illes Balears reclami al govern espanyol que exigeixi a Joan Carles I les responsabilitats oportunes «com a qualsevol altre ciutadà tant si decideix seguir als Emirats Àrabs com si vol tornar a Espanya». Tot atenent, explica Josep Ferrà a què «els fets pels quals se'l vol jutjar no guarden cap relació amb les funcions que la Constitució atribueix a la monarquia».

La proposta de MÉS per Mallorca va més enllà i també proposa que en el Congrés i el Senat, nomenin una Comissió d'investigació per esclarir les actuacions presumptament il·lícites del rei emèrit. De fet, segons explica el diputat ecosobiranista, «com que està en joc la credibilitat de les institucions, allò desitjable seria que Joan Carles I de Borbó fos investigat i jutjat en el Regne d'Espanya, i no sols a Suïssa o el Regne Unit pels seus actes».

D'acord amb Ferrà, «una de les qüestions que més crida l'atenció en aquest assumpte i que institucionalment es denuncia mitjançant aquesta Proposició no de Llei és l'estratègia jurídica -fora de l'abast del general coneixement de la ciutadania- que pretén confondre els magistrats i fiscals responsables d'esclarir uns fets que descriuen l'aspecte moral de l'anterior monarca».