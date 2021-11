Negueruela defensa patrocinar 'Los 40 Music Awards' amb doblers de l'Ecotaxa: «Necessitam posicionar les Balears també a l'hivern»

El portaveu del Govern i conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha defensat el fet que l'Executiu hagi patrocinat 'Los 40 Music Awards' amb doblers de l'Impost de Turisme Sostenible, conegut popularment com Ecotaxa. Per a Negueruela, la inversió respon a la necessitat de «posicionar les Illes com un destí obert i segur, també als mesos d'hivern».

La notícia sobre la destinació de l'Impost de Turisme Sostenible ha causat una onada d'indignació a les xarxes i fins i tot alguns usuaris han demanat dimissions.

No obstant això, Negueruela s'ha mantengut ferm aquest dilluns en una roda de premsa, posterior al Consell de Govern, i ha defensat que la celebració de 'Los 40 Music Awards' a Palma s'hagi finançat amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible. El portaveu del Govern ha argumentat que la finalitat dels doblers de l'Ecotaxa «no és només mediambiental, sinó també de desestacionalització turística i reactivació econòmica».

Per tant, ha afegit que es tracta d'una «mesura emmarcada dins de les partides de comàrqueting acordades per als mesos d'hivern, que es justifica perquè continua sent necessari posicionar les Balears com a destinació oberta i segura, també en aquesta època de l'any, per a tractar de recuperar els nivells d'ocupació previs a la pandèmia, que és l'obligació del Govern».