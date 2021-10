Tolo Gili aposta per fer créixer El Pi a Menorca i donar veu a les reivindicacions de l’illa al Parlament

El president d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha explicat aquest dimecres a Ciutadella que aposta per fer créixer el partit a Menorca i donar veu a les reivindicacions de l’illa al Parlament. El president d’El Pi juntament amb la vicepresidenta, Xisca Mora, ha viatjat a l’illa per a reunir-se amb el vicepresident, Toni Bosch, definir estratègies per a implantar a la majoria de poblacions menorquines i reorganitzar el partit.

En aquesta visita, Gili també ha volgut deixar clar que la crisi que ha patit la formació està «tancada» i que ara toca «reconstruir i mirar cap al futur». Segons el president d’El Pi, «ara és el moment de sumar i tots aquells que vulguin es poden adherir a un projecte que lluita per millorar la vida de la gent de les Balears».

Gili ha recordat que es presentaran iniciatives al Parlament per a reclamar les reivindicacions dels menorquins. El president ha puntualitzat que «estam davant d’una oportunitat històrica tant a Menorca com a la resta d’illes i s’ha d’aprofitar».