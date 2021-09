MÉS per Mallorca: «No negociarem cap proposta que posi en perill l'ensenyament del català»

Davant la notícia que el PSIB proposa esmenes al seu propi projecte de Llei d'Educació perquè el castellà sigui tractat con a llengua vehicular, el coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha declarat aquest dijous que la seva formació «no negociaciarà ni aquesta ni cap altra que posi en perill l'ensenyament del català».

Pel que sembla, el PSIB intenta convèncer els seus socis de govern, MÉS per Mallorca i Podem, de la «necessitat» que el castellà sigui imposat «almenys en algun dels projectes, àmbits, mòduls, àrees o matèries no lingüístiques», és a dir, a més de l'assignatura de Llengua i Literatura Castellanes, «per a garantir que s'aconsegueix la competència comunicativa corresponent». Aquesta esmena podria donar lloc a la interpretació que el Decret de Mínims (que estableix un mínim del 50% de l'ensenyament en català) no està aconseguint l'objectiu d'una competència comunicativa en castellà i que és necessari ampliar o reforçar aquesta llengua a les aules.

A això, Noguera ha remarcat que la Llei d'Educació «ja estava negociada i consensuada per part dels tres partits que donen suport al Govern. Qualsevol intent per desvirtuar la llei suposa una deslleialtat per part del PSIB-PSOE».

Finalment, els mallorquinistes destaquen que la defensa de la llengua catalana «ha de ser un objectiu compartit en el pacte i no un conflicte etern amb els socis; si Martí March vol un pacte cohesionat no presentarà l’esmena».