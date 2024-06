'Estratègies per assolir els reptes de la mobilitat mallorquina' a càrrec de l'associació MōMā

Dilluns, 17 de juny, a les 20 hores tendrà lloc a la sala La Fornal de Manacor la conferència 'Estratègies per assolir els reptes de la mobilitat mallorquina', a càrrec de membres de l’associació Mobilitat Mallorca (MōMā). L'esdeveniment es farà en el marc dels Dilluns de l'Obra de l'OCB de Manacor.

MōMā és una associació que neix de la necessitat d’implementar un model de mobilitat sostenible a Mallorca i resoldre les mancances de l’actual xarxa de transport públic i la seva deficient gestió.

En aquesta conferència, membres de l’associació parlaran del full de ruta i els projectes que planteja MōMā per donar resposta als principals problemes de mobilitat a l’illa. A més a més, dedicaran un espai per a tractar les qüestions concretes que afecten la comarca de Llevant.

«Les propostes de MōMā són sostenibles i viables. Vine a conèixer-les! Si utilitzes el transport públic o si t’agradaria utilitzar-lo, però no s’adapta a les teves necessitats, no et pots perdre aquesta conferència», assenyalen.