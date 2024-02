L'Ajuntament de Manacor dedica el març feminista a Antònia Matamalas

L’Ajuntament de Manacor ha donat a conèixer aquest dimecres el programa d’actes amb motiu del 8M, amb el lema ‘Les dones trepitjam fort’, com una manera de reivindicació de la presència de les dones a l’espai públic. Es tracta d’un programa d’activitats que s’encetarà el dimarts 5 de març i s’estendrà fins el divendres 22 de març. «És un programa que compta amb molts d’actes dedicats a Antònia Matamalas, i crec que ella des d’allà on sigui n’estarà contenta. Hi haurà actes de memòria i de record de n’Antònia i per posar en valor el que ella ha construït», ha expressat la delegada d’Igualtat de l’Ajuntament de Manacor, Carme Gomila. Així mateix, Gomila ha remarcat que «Manacor és el que és gràcies a la participació de les entitats» i ha reconegut la tasca «pionera» del Col·lectiu de Dones de Llevant, amb Antònia Matamalas al capdavant, a l’hora de posar a l’agenda política local el feminisme.

Programa:

Dimarts 5 de març: Taula rodona sobre Envelliment actiu. Amb la treballadora social Magdalena Llabrés, l’advocada Francisca Mas i el metge David Medina. A les 17 h a la Llar de Manacor, organitzat per la Llar de Manacor i amb la col·laboració del Centre de Salut de Manacor.

Dijous 7 de març: Xerrada sobre la Globalitat del sòl pèlvic i menopausa. A càrrec de Carme Ramírez Martí. A les 20 h al Centre de Cultura de Porto Cristo. Organitzat per l’Ajuntament de Manacor.

Dissabte 9 de març: Contacontes ‘Les vambes de na Sofia’. Acte de record i memòria a Antònia Matamalas. A les 11.30 h al pati de la torre del Palau. Organitzat per Casal de la Pau – S’Altra Senalla Manacor.

Dissabte 9 de març: Espectacle ‘Aletheia’, de Las Poderío. A les 19.30 h a la carpa del Circ Bover, parc de Na Molla. Organitzat per l’Ajuntament de Manacor.

Diumenge 10 de març: Celebració del Dia Internacional de les Dones. Dedicat a Antònia Matamalas Prohens. A les 11 h a la plaça de les Perleres. Organitzat pel Col·lectiu de Dones de Llevant.

Dimarts 12 de març: Caminada, llegida de poemes i manifest per la igualtat. Sortida a les 10.15 h de la Llar de Manacor. Organitza: Llar de Manacor. Col·labora: Estel de Llevant.

Divendres 15 de març: Microteatre per la dona. De 18 h a 20 h a la Institució Pública Antoni M. Alcover. Organitzat per l’IES Manacor.

Divendres 15 de març: Contacontes ‘Les aventures de n’Amèlia Earhart’, a càrrec d’Espill Teatre. Adreçat a infants a partir de 4 anys. A les 18 h a la Biblioteca de Manacor. Organitza: Ajuntament de Manacor.

Dissabte 16 de març: IV FIRA DE LES DONES. A les 10 h al Claustre de Sant Vicenç Ferrer. Paradetes artesanes fins a les 18 h. A les 19 h: Ballada, música del grup Magranes i concert a la plaça dels PP Creus i Font i Roig.

Diumenge 17 de març: Cafè amb perleres i teatre. ‘Perla’. A les 11 h a la Institució Pública Antoni M. Alcover. En acabar, música d’Elles i vermut al pati. Organitzat per l’Ajuntament de Manacor.

Diumenge 17 de març: Inauguració del mural ‘Referents’, amb l’actuació musical de Laura Pallicer i vermut. A les 12 h a la plaça del Sol i la Lluna de Porto Cristo. Organitzat per l’Ajuntament de Manacor amb la col·laboració de Pescatruis.

Dimarts 19 de març: Trobada intergeneracional ‘Padrines, filles i nétes’. A les 17 h a la Llar de Manacor. Organitzat per la Llar de Manacor.

Divendres 22 de març: Trobada de centres coeducatius al puig d’Alanar. Organitzat per les comissions de coeducació dels IES de la zona de Llevant.

Dimarts 22 de març: ‘Señoricidio’, amb Irantzu Varela. A les 20.30 h a Can Lliro. I en acabar, sopar i música amb Antònia Sound System. Organitzat per l’Assemblea Antipatriarcal de Manacor.