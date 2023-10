El I Congrés Euroregional de Museografia Industrial arriba al Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca

El Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca acollirà aquesta setmana el I Congrés Euroregional de Museografia Industrial (CEMUSI). Amb la museïtzació del Patrimoni Industrial a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània per temàtica, inclou un ampli i divers programa des de dijous, 5 d’octubre, a diumenge, 8.

«Estam impressionats i enormement satisfets perquè hem aconseguit un nombre d’inscripcions molt més alt del que esperàvem per ser una primera edició, arribant al màxim d’aforament disponible, així com un nombre de comunicacions molt important procedent d’investigadors de Catalunya, Andorra, França, Viena i, per suposat, Balears», ha destacat el regidor de Museus, Andreu Caballero.

Referent a la programació, hi destaquen ponències convidades i actuacions musicals i de dansa creades amb motiu d’aquest congrés i inspirades en la indústria, com serà el concert de Jansky dia 5 d’octubre, el dia de la inauguració, amb la peça especial que inclou els sons enregistrat a la fàbrica Lottusse 1877 fa unes setmanes. L’actuació de la companyia de dansa Fiblada del dissabte 7 d’octubre, també estarà inspirada en la museografia industrial.

Pel que fa a les ponències convidades destacables, cal recalcar la conferència inaugural, a càrrec de Javier Puertas, que duu per títol 'Los museos como herramienta para la promoción y difusión de la cultura industrial en un mundo cambiante: la Red Europea ERIH'. També resalta la ponència 'Museos y museología social. Metodologías para una biopoética en los museos', d'Óscar Navajas Corral, ja que presenta una línia d’Investigació sobre la Sociomuseologia, molt pròxima al que s’ha dut a terme en la transformació del museu del calçat en els darrers anys. A més, també és rellevant la conferència de clausura, d'Aina R. Serrano Espases, coordinadora de Patrimoni Industrial del Consell de Mallorca.

Per altra part, «un altre fet a destacar és que és l’únic congrés que existeix de museografia industrial i aborda un buit en aquesta temàtica que era necessari d’omplir, i del qual estam orgullosos d’haver estat els impulsors», ha remarcat, per la seva banda, Aina Ferrero, directora del Museu del Calçat i de la Indústria.

Finalment, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha declarat que «són molts els petits detalls que fan tan especial aquest I Congrés Euroregional de Museografia Industrial, que no hauria estat possible fer a la nostra ciutat sense la implicació de tot l’equip del Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca i de tots els organitzadors». Alguns d’ells són: Viva Hotels, la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), l’Institut Ramon Muntaner o la Generalitat de Catalunya.

Es pot consultar tota la programació aquí.