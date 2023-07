El Museu del Calçat i de la Indústria serà l'escenari del primer Congrés Euroregional de Museografia Industrial

El Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, han presentat el Congrés Euroregional de Museografia Industrial (CEMUSI). L’acte ha estat presidit pel batle d’Inca, Virgilio Moreno, el regidor de Museus, Andreu Caballero; la directora del Museu del Calçat i de la Indústria, Aina Ferrero; i Lourdes Melis, en representació de la UIB.

El Congrés, que es farà els dies 5, 6, 7 i 8 d’octubre al museu de la capital del Raiguer, durà per temàtica la museïtzació del Patrimoni Industrial a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. «És un orgull que Inca aculli una cita tan important per la museografia a escala europea, i en concret per la industrial, sent la nostra una ciutat històricament dedicada a la indústria i el nostre museu, per consegüent, un gran aparador d’això», ha declarat el batle, Virgilio Moreno.

Per la seva banda, el regidor de Museus, Andreu Caballero, ha explicat que «amb aquest congrés, el museu d’Inca continua assolint fites i rècords. Aquesta bona notícia se suma al rècord de visitants aconseguit enguany, amb més de 5.000 durant el primer semestre de l’any, quelcom que representa un increment de gairebé 400 respecte al mateix període de l’any passat».

Cal recordar que el Museu del Calçat i de la Indústria va ser premiat al millor museu europeu de l’any d’essència comunitària ‘European Museum of the Year Award Silletto Prize 2022’ i va ser seleccionat com un dels millors projectes del 2022 en gestió del patrimoni en els premis ‘The Best in Heritage’. «Aquesta fita se suma a totes les ja aconseguides al museu d’Inca, fruit d’una feina diària, intensa i constant per situar-se com a referent no només a les Illes i a escala nacional, sinó a tota l’Euroregió. Volem que aquest primer congrés sigui un inici de camí; i esperam tota la participació perquè no acabi dia 8 d’octubre del 2023 i que hi hagi moltes més edicions en un futur», ha destacat la directora del Museu del Calçat i de la Indústria, Aina Ferrero.

Referent al Congrés, estarà obert també a la recepció de comunicacions que s’hauran d’adherir a alguns dels àmbits relacionats. Aquests, per exemple, són: sostenibilitat i medi ambient al Patrimoni Industrial del segle XXI, noves museografies i noves propostes innovadores; patrimoni industrial i turisme; entre d’altres. «El format que món de la museografia a les illes Balears necessita impuls, estudis i coneixements, precisament per potenciar tots els museus, no només els industrials. És per això de la rellevància d’aquest congrés, que va sorgir com una idea innovadora, perquè adopta un format també novedós: no només hi haurà ponents professionals i del sector, sinó que estarà obert a tothom perquè volem que tothom sumi i se’n pugui nodrir», ha expressat Lourdes Melis Gomila, representant de la UIB.

El patrimoni industrial és una de les categories patrimonials més presents a la societat actual a causa del seu passat recent, fins i tot quan a vegades el seu ús és encara vigent. Fa dècades que des de l’àmbit científic es treballa per aconseguir el seu reconeixement, protecció i difusió. En aquest sentit, una de les maneres de protecció i recuperació més esteses és la museïtzació d’espais industrials així com la recuperació per a nous usos socials i col·lectius. La celebració d’un congrés dedicat exclusivament a la museïtzació del patrimoni industrial pretén abocar llum i continguts i donar-li un impuls en els territoris que formen la zona de l'Euroregió.