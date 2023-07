Un centenar de persones s'ajunten per a celebrar la victòria contra el megaprojecte de renovables d’Aena a Son Bonet

Aquest dijous, 13 de juliol, la plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha organitzat un sopar de germanor amb un centenar de persones per a celebrar la victòria contra el megaprojecte de renovables d’Aena. Serà a les 20 hores al Bar Ca’n Membre del Pla de na Tesa.

Integrants de la plataforma Son Bonet Pulmó Verd, així com d’altres plataformes, grups ecologistes, simpatitzants i membres de partits polítics, com l’anterior i l’actual batle de Marratxí, s'ajunten per a celebrar però també per a continuar amb les accions reivindicatives per a reclamar la cessió dels terrenys per al poble de Marratxí i sobretot la creació d’un bosc urbà, per a lluitar contra el canvi climàtic i millorar l’entorn i la salut dels habitants de l’entorn. «Ara més que mai, en plena onada de calor, això és un fet que hauria

de ser inqüestionable i la plataforma no hi renunciarà de cap manera», han remarcat.

Cal recordar que la Direcció General d'Energia ha tombat el polèmic projecte d'Aena del megaparc fotovoltaic de 20 MW, previst als terrenys de Son Bonet,.

El Govern ha resolt negativament l'expedient impulsat per Aena, després d'un llarg procés administratiu i una important mobilització veïnal que ha presentat 1.300 al·legacions contra el projecte i, entre altres accions, ha sembrat al terreny 8.000 m² de vegetació mediterrània per a la creació d'un bosc urbà.