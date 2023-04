Torna la Fira d'Oví i Caprí de Calvià, amb activitats per tota la família i les actuacions de Suasi i Xanguito

La XXIII Fira d'Oví i Caprí de Calvià, que té per objectiu difondre la vida i el paisatge de la pagesia del municipi i fer valdre el sector primari local, tendrà lloc el cap de setmana del pròxim 15 i 16 d'abril.

Dissabte de 8.30 a 12 hores se celebrarà la tradicional mostra d'animals, i a les 10 hores començarà el mercat artesanal i agroalimentari. A les 11 hores l'historiador Xavier Terrassa guiarà un itinerari històric i cultural per la vila de Calvià. Sa Societat és el punt de partida i cal inscripció prèvia. A les 12 hores actuarà a la Plaça de la Vila el grup Suasi, presentant el seu nou disc 'Peces d'antiquari'. Horabaixa tendrà lloc el XIV concurs de cans pastors i, en acabar, Xanguito presentarà en directe la gira Eufòria 2023 a la Plaça de les Collidores d'Oliva.

Diumenge a partir de les 9 hores es farà una mostra d'ovelles i cabres a la plaça de l'Església i al carrer Costeta de la Música; el mercat artesanal i agroalimentari als carrers Major, Jaume III i plaça de la Vila; el concurs morfològic de mascles i d'ovella de raça mallorquina i raça roja mallorquina.

També hi haurà activitats per a la canalla, com contacontes, ball i animació. Els plats de Fira als bars del poble seran: