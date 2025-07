Ha mort el cantant Ozzy Osbourne, referent del heavy metal

El cantant britànic de rock i líder de la banda Black Sabat, Ozzy Osbourne, ha mort aquest dimarts als 76 anys d'edat, setmanes després del seu últim concert amb els seus companys de grup en l'estadi Vila Park de Birmingham (el Regne Unit), segons ha informat la premsa britànica.

La família d’Osbourne ha anunciat la seva defunció durant la tarda d'avui, a través d'un comunicat: «Amb una tristesa indescriptible, informem de la defunció del nostre volgut Ozzy Osbourne aquest matí. Estava amb la seva família, envoltat de molt d'afecte. Els demanam a tots que respectin la privacitat de la nostra família en aquests moments».

Els problemes de salut d’Ozzy van començar en 2019 amb una grip que va derivar en una infecció en les vies respiratòries que amenaçava amb convertir-se al seu torn en pneumònia, i abans d'això, fins i tot va sofrir una infecció per estafilococs en un polze d'una mà.

El vell rocker va acabar hospitalitzat. Va arribar fins i tot a passar un temps a l'UCI i, de tornada a la seva casa, un accident domèstic que el va obligar a posposar fins a 2020 totes les dates que tenia anunciades per a aquest any.

Nascut a Birmingham, Osbourne assolí la fama com a cantant de la mà del so de Black Sabat, la banda que va ser fundada en el 1968 i que va liderar fins a 1979, protagonitzant temes com 'Paranoid', 'War Pigs' o 'Iron Man'. Després de ser acomiadat del grup, va iniciar una carrera en solitari que compta amb onze discos i que l’han convertit com a autèntic referent del heavy metal a tot el món.

Alguns dels seus èxits en solitari compilats en aquest disc són 'Crazy Train', 'Mr. Crowley', 'Bark At the Moon', 'No Habiti Tears', 'Perry Mason', 'Gets Em Through' i 'Let Em Hear You Scream'.