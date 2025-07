Ha mort l'actriu Paquita Bover, referent del teatre popular mallorquí

Aquest diumenge ha mort, a l'edat de 87 anys, Paquita Bover (Palma, 1938), actriu coneguda per haver tengut una llarga trajectòria dins el teatre popular mallorquí, i especialment al costat de l’actor Xesc Forteza.

Bover va començar la carrera artística quan tot just tenia setze anys. Amb una trajectòria de més de 40 anys, Paquita Bover ha estat una actriu clau en l'escena teatral de les Illes. La seva manera d'interpretar, senzilla, directa i amb una gran connexió amb el públic, li va permetre guanyar-se l'afecte dels espectadors. Sempre fidel al teatre en català, va participar en desenes de produccions que combinaven humor, costumisme i tradició.

Durant la seva carrera va participar en comèdies i sainets, i va saber combinar l’humor i el costumisme, convertint-se en una de les actrius més destacades del gènere. Entre els seus treballs més emblemàtics hi ha la seva interpretació a Catxin dena quin estiu, l’última comèdia escrita per Xesc Forteza i estrenada el 1997 al Teatre Principal de Palma. L’obra es va mantenir en cartell durant més de 300 funcions i va esdevenir un dels grans èxits del teatre mallorquí d’aquell moment. Anys més tard, Bover hi va tornar a participar en un homenatge dedicat a Forteza, mort el 1999.

També va destacar en obres com Quasi una dona moderna (1961), Mort de dama (1981 i 1998), Majorica (1989) i Coses que passen (2000), i va compartir escenari amb actrius de gran renom com Mary Santpere i Margaluz.

L’any 2010, l’Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB) li va atorgar el premi honorífic Jeckyll & Hyde, en reconeixement d’una vida dedicada al teatre, valorant especialment una carrera sòlida i coherent amb un compromís ferm cap al teatre de proximitat i la llengua catalana.

Als darrers anys de la seva trajectòria, la presència de Bover damunt dels escenaris es va veure més interrompuda, tot i això, la seva figura no va deixar mai de ser una referència per a les noves generacions d’actors illencs.