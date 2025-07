Trasllat de residus des de les Pitüses: 50 milions d'euros de cost i 125.000 tones de fems i 15.000 camions més per Mallorca a l'any

El trasllat massiu de residus des de les Pitüses a Mallorca costarà 50 milions d'euros i farà transitar per les carreteres de Mallorca 125.000 tones de residus i 15.000 camions més a l'any.

El GOB Mallorca i l'Associació de Veïns de Son Sardina han denunciat públicament aquest dilluns el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca. Han assegurat que es tracta d'«una operació insostenible que trasllada el problema de residus d'una illa a una altra amb el suport de 50 milions d'euros públics».

El grup ecologista han assenyalat que la possible importació massiva de residus de les Pitiüses per a ser incinerats a Son Reus «ha encès les alarmes», i, per això, han celebrat una reunió per a abordar aquesta «greu amenaça ambiental».

Segons han recordat també, Eivissa i Formentera produeixen anualment unes 125.000 tones de residus, dels quals un 70 per cent són de rebuig.

A més, l'abocador de Ca na Putxa, a Eivissa, està a punt de finalitzar la seva vida útil i, «davant la falta de previsió del Consell d'Eivissa, es planteja ara com a solució d'emergència» el trasllat d'aquesta fracció a Mallorca per a la seva incineració.

Això, segons el GOB, suposaria la circulació de 15.000 camions més a l'any per la via de cintura i la carretera de Sóller. Segons han considerat, a més de l'impacte ambiental i logístic, preocupa que el Govern estigui disposat a destinar 50 milions per a finançar aquest transport en comptes d'invertir-los en una solució estructural per a la gestió de residus a les Pitiüses, amb una recollida selectiva «clarament insuficient».

Així, els veïns de Son Sardina i el GOB han afirmat que no hauria de dilapidar-se aquesta quantitat finançant un transport que no resol les mancances de la recollida selectiva i de tractament. També han avançat que coordinaran accions informatives, legals i de mobilització social de cara a la tardor.