L'Institut d’Estudis Eivissencs rebutja la construcció d’una incineradora a l’illa

Davant la disjuntiva d’optar entre dos solucions possibles per a la destinació final dels residus de l’illa d’Eivissa, que són traslladar-los a la incineradora de Son Reus, a Mallorca o construir una incineradora nova a l’illa d’Eivissa, l'Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) considera que la construcció d’una nova incineradora és la pitjor de les solucions possibles.

L'entitat argumenta que la construcció d’una incineradora implica un enorme cost econòmic i de territori i greus problemes de congestió durant la seua construcció. Durant aquest temps, mínim 10-15 anys, els residus s'hauran de traslladar obligatòriament a Mallorca. «No entenem per què aquest trasllat, que serà segur i eficient en els anys vinents, no pot continuar funcionant després», han assenyalat.

L'IEE considera que a Europa, a l’Estat espanyol i a les Illes Balears ja hi ha prou capacitat d’incineració sense haver de construir noves instal·lacions: «Sabem que dos incineradores contaminen molt més que una sola que incineri el doble de residus».

«La incineradora de Son Reus es va construir i dimensionar per a tot l’arxipèlag, no sols per a l’illa de Mallorca, i pot assumir perfectament els residus de les quatre illes. De fet, fins no fa gaire rebia residus de Nàpols. La incineració no només desincentiva el reciclatge i la reducció de residus, sinó al contrari, com més residus es cremen millor funciona el sistema. Sigui quin sigui el lloc on se situï la incineradora, els fums (nocius, ens agradi o no) aniran a l’atmosfera que respiram tots els residents de l’illa, ja que els filtres no aconsegueixen mai eliminar-los completament», han explicat.

A més, remarquen que la incineració no elimina l’abocador. «Es genera un 30% en volum entre cendres i escòries que caldrà dipositar en un nou abocador. Tampoc es redueixen les emissions per transport per carretera, el qual és similar en les dues opcions, i el transport marítim pot ser elèctric (solar), ja que no hi ha pressa per fer el trajecte. La gestió il·limitada de residus obre la possibilitat d’un augment encara major de població», assenyalen.

Per tot això, l’Institut d’Estudis Eivissencs vol demanar a la classe política dirigent que treballi en polítiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus i no en l'incentivament de la seua producció: