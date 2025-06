La Plataforma Renovables sí, però així no! exigeix la retirada immediata de la proposta de planificació territorial de parcs fotovoltaics del Consell de Mallorca

El GOB assegura que aquesta proposta incompleix la Llei de Canvi Climàtic, que és poc rigorosa, i ineficaç per ordenar de manera adequada la implantació de les centrals fotovoltaiques a l’illa. La Plataforma «Renovables sí, però així no!» prepara al·legacions a la proposta de modificació del Pla Territorial de Mallorca per la qual es defineixen les zones de desenvolupament prioritari d’energies renovables a Mallorca, i n’exigeix la retirada immediata.

Denuncien els següents punts crítics:

1. NO ÉS UNA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL sobre la possible ubicació de les centrals fotovoltaiques a Mallorca ans al contrari, es tracta d’una proposta de planificació esbiaixada on sols es concreta la ubicació dels parcs fotovoltaics fins a 4 hectàrees mentre els superiors a 4 ha NO estan inclosos, obrint-se la possibilitat d’ubicar-los a qualsevol lloc del territori, com passa actualment. Així tot el sòl rústic està a disposició dels promotors que vulguin presentar un projecte de central fotovoltaica a Mallorca superior a 4 hectàrees.

Aquesta proposta incompleix clarament la Llei de Canvi Climàtic, concretament l’article 46 on explicita com s’ha de dur a terme aquesta planificació territorial mitjançant les zones de desenvolupament prioritari sense cap límit d’hectàrees i per a qualsevol projecte de parc fotovoltaic:

2. UNA PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ QUE SOLS CONSIDERA EL SÒL RÚSTIC PER A LA UBICACIÓ DELS PARCS FOTOVOLTAICS, i no contempla el sòl industrial, comercial, sòl degradat o periurbà o sòl urbà amb possibilitats d’implantació d’aquestes instal·lacions sigui sobre teulades d’edificis i infraestructures.

Es planifica i facilita la ubicació de Parcs Fotovoltaics a 16.638 hectàrees de sòl rústic a Mallorca, la qual cosa és una quantitat d’hectàrees molt elevada sense criteris clars sobre una decisió tan important, i més quan no s’inclouen les centrals fotovoltaiques de més de 4 ha quan són les que majoritàriament estan en tramitació. .

S’exclouen i s’allunyen aquestes centrals fotovoltaiques de les zones industrials, periurbanes i urbanes per amagar-les de la població i evitar conflictes amb els veïnats, i se sacrifiquen parcel·les del sòl rústic molt properes a la Serra de Tramuntana o altres espais protegits.

3. UNA PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ que ens preocupa molt per la manca de criteris clars, rigorosos i objectius per decidir les zones on es poden ubicar els parcs fotovoltaics, s’incompleixen els criteris marcats per la llei de canvi climàtic per decidir la ubicació de les ZDP, s’inclouen parcel·les de forma aleatòria sense seguir un criteri definit i «supervisat» pels tècnics del Consell de Mallorca.

4. Aquesta proposta de planificació de les zones de desenvolupament prioritari dels parcs fotovoltaics a Mallorca esdevé inútil, ineficaç i un engany per a la ciutadania; i manté la mateixa situació actual de manca de planificació territorial i energètica a Mallorca i on les centrals fotovoltaiques es podran ubicar a qualsevol lloc del territori insular utilitzant la llei de projectes industrials estratègics.

Per tot això, exigeixen que el Consell de Mallorca retiri aquesta proposta i iniciï un nou procés de planificació que compleixi la Llei de Canvi Climàtic i garanteixi un abast real de la planificació territorial que acompanyi el procés de transició energètica. A més, demanen al Consell que exigeixi la derogació de la consideració dels projectes renovables com a projectes industrials estratègics, ja que asseguren que, mentre aquesta figura estigui vigent, qualsevol ordenació territorial queda totalment compromesa i és inútil.