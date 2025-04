Tramuntana XXI alerta sobre l'impacte de la massificació i freqüència dels esdeveniments esportius a la Serra

L'associació Tramuntana XXI manifesta la seva preocupació per la intensa afecció que causa en la població resident i en el medi ambient de la Serra la creixent massificació i insostenible freqüència dels continus esdeveniments esportius que se succeeixen en aquest espai.

Assenyala com a exemple l'esdeveniment cicloturista Mallorca 312, que en gran part del seu recorregut afecta directament a la Serra de Tramuntana, un espai de gran valor ecològic, cultural i patrimonial, lloc de residència i treball de moltes persones. Aquesta prova cicloturista reuneix cada any milers de participants. Malauradament, any rere any, veiem com no s’hi apliquen prou mesures per a minimitzar les seves molèsties i impactes negatius.

La Mallorca 312 se suma a la multitud d’esdeveniments que se celebren a la Serra de Tramuntana, com ral·lis o proves ciclistes (tant professionals com no competitives), que suposen molèsties per als residents i dificultats per a l'activitat professional a la Serra, a més d’inconvenients per als visitants habituals (turistes o senderistes, per exemple). El calendari d'activitats del Consell de Mallorca preveu la celebració de fins a 20 esdeveniments ciclistes i 26 ral·lis durant 2025, a més de proves d'atletisme, curses de muntanya o marxes senderistes.

«Si bé reconeixem la importància de l'esport i el turisme actiu, consideram fonamental avaluar l'impacte que aquestes activitats generen en termes de massificació, talls de trànsit, afectació al patrimoni natural i cultural, així com la pressió afegida sobre els residents i els serveis públics», han assenyalat.

En aquest sentit, des de Tramuntana XXI demanen l'adopció de mesures concretes per a garantir la sostenibilitat social, ambiental i econòmica d'esdeveniments esportius a la Serra, tals que:

La creació d'eines de gestió del calendari d'esdeveniments que es duen a terme a la Serra de Tramuntana (proves ciclistes, ral·lis, etc.), amb l'objectiu de minimitzar el seu impacte a la vida normal de les persones.

Dissenyar el recorregut, la durada de les proves i la limitació del nombre de participants de manera que es minimitzin els efectes negatius a la població resident.

Dedicar un percentatge de la inscripció dels participants a accions de conservació dins l’àmbit del Patrimoni Mundial de la Serra de Tramuntana, als municipis per on transcorren les proves.

Assegurar que totes les activitats que es realitzin compleixin amb els requisits ambientals.

L'entitat remarca que és imprescindible que l'administració i els organitzadors d'aquests esdeveniments «treballin conjuntament amb entitats locals i especialistes en conservació per establir límits clars i mesures de mitigació. La Serra de Tramuntana no pot convertir-se en un simple escenari per a esdeveniments massius sense tenir en compte les seves conseqüències a llarg termini».

Finalment, Tramuntana XXI insta les institucions a «prendre mesures concretes, essent ara un moment oportú per introduir aquests mecanismes a la Llei de la Serra, actualment en elaboració, per assegurar que la Serra de Tramuntana continuï sent un espai de valor per a residents, visitants i les generacions futures».