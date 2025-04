El Pi defensa la Mallorca 312 i reclama al Consell consolidar-la com a referent internacional

El Pi - Proposta per les Illes ha presentat una moció al Consell de Mallorca per a instar la institució a donar suport i consolidar la Mallorca 312 com un esdeveniment clau per al ciclisme i per a la projecció internacional de l’illa. La prova, que es disputarà el proper 26 d’abril amb sortida des de Platges de Muro, comptarà amb més de 2.600 participants locals i genera un impacte econòmic de 18 milions d’euros, segons estudis de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha destacat que la Mallorca 312 «és molt més que una prova esportiva, és una oportunitat per dinamitzar l’economia en temporada baixa i per situar Mallorca com una destinació ciclista de primer nivell». Salas ha recordat que el ciclisme és una activitat sostenible que fomenta un turisme responsable i allarga la temporada turística, ajudant al teixit empresarial local. Per la seva banda, el batle de Muro, Miquel Porquer (El Pi), ha subratllat el valor d’aquesta cursa per al municipi: «Platges de Muro s’ha convertit en el punt de referència d’aquest gran esdeveniment, i això ens dona visibilitat i beneficis a tots els nivells. És essencial que les institucions continuïn apostant pel ciclisme i per proves com aquesta». A més, des d’El Pi s’ha posat en relleu que la Mallorca 312 és una de les proves amb més participació femenina d’Espanya, amb més de 1.000 dones en les darreres edicions, i que la seva difusió mediàtica supera els 4 milions d’euros en impacte publicitari en mitjans especialitzats en esport i ciclisme. Amb aquesta moció, El Pi reclama al Consell de Mallorca suport ferm i estable per a garantir la continuïtat de la cursa i la seva projecció com un referent internacional del ciclisme popular.