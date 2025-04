Inaugurada l'àrea recreativa de Can Canut a Marratxí

El Departament de Medi Ambient, Medi rural i Esports del Consell de Mallorca ha inaugurat aquest dimarts l'àrea recreativa de Can Canut, a la urbanització de Can Garriga, a Marratxí. Es tracta d'un espai multifuncional que comprèn una superfície de 14.176 metres quadrats i inclou diferents zones esportives i d'oci.

Durant l'acte d'obertura d'aquest nou espai públic, el vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi rural i Esports, Pedro Bestard, ha lliurat al batle de Marratxí, Jaume Llompart, les claus del recinte que ha estat cedit a l'Ajuntament perque l’exploti i el mantengui. També hi han assistit el director general de Tirme, Antonio Pons, i la directora insular de Residus, Margalida Roig.

La nova instal·lació disposa d'una zona per a practicar calistenia i una altra de gimnàstica sènior, un circuit per a bicicletes de muntanya, una zona infantil, un amfiteatre, un circuit per a córrer i un espai per a cans, el pressupost del qual ha ascendit a 831.142 euros.

Cal recordar que a l'octubre de l'any passat, Més per Mallorca va acusar Bestar de boicotar l'obertura de l'àrea recreativa. A més, varen assenyalar que les obres de l'àrea recreativa varen ser executades durant el mandat dels governs progressistes i que amb l'arribada de PP i Vox tant al Consell com al consistori de Marratxí «cap administració ha fet res per obrir-la al públic». Encara més, mentre Bestard es nega a recepcionar les obres des de l'Ajuntament i des del Consell tampoc no ha fet res al respecte: «Fa un any que el parc es troba tancat, han deixat morir tota la vegetació que s'havia plantat i han tudat prop d'un milió d'euros d'inversió pública. La situació deixa entreveure la incapacitat de Bestard com a gestor públic».