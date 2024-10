MÉS acusa Bestard de boicotar l'obertura de l'àrea recreativa de Can Canut

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat l'estat d'abandó en el qual es troba l'àrea recreativa de Can Canut, a la urbanització de Can Garriga (Marratxí). Alzamora, qui ha visitat les instal·lacions acompanyat per la consellera Catalina Inés Perelló i el regidor de MÉS per Marratxí Josep Ramis ha comprovat com el parc «presenta un estat lamentable sense cap manteniment». De fet, Alzamora ha acusat l'actual conseller de Medi Ambient, Pedro Bestard, de ser directament el responsable: «Bestard no només és conseller, també és regidor a l'Ajuntament de Marrxatí i forma part de l'equip de govern».

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha recordat que les obres de l'àrea recreativa varen ser executades durant el mandat dels governs progressistes i que amb l'arribada de PP i Vox tant al Consell com al consistori de Marratxí «cap administració ha fet res per obrir-la al públic». Encara més, mentre Bestard es nega a recepcionar les obres des de l'Ajuntament i des del Consell tampoc no ha fet res al respecte: «Fa un any que el parc es troba tancat, han deixat morir tota la vegetació que s'havia plantat i han tudat prop d'un milió d'euros d'inversió pública. La situació deixa entreveure la incapacitat de Bestard com a gestor públic»

Des de MÉS per Marratxí també lamenten la situació i acusen tant el govern municipal com l'insular de deixar els veïnats de la zona desatesos: «Els veïnats continuen reivindicant l'obertura d'un espai on la vegetació havia de ser una part fonamenta amb barreres visuals per preservar la intimitat dels veïnats més propers als talussos, i ara només tenim un espai sec i degradat».

Can Canut va ser projectat sobre una zona de catorze mil metres quadrats amb una zona per a practicar cal·listènia, una zona de gimnàstica per a la gent gran, un circuit per a bicicletes de muntanya, una zona infantil, un amfiteatre, una zona infantil i una per a cans. Havia d'esdevenir un punt de trobada multifuncional per a persones de totes les edats i un vincle entre les instal·lacions de la planta de compostatge i els residents. «Res de tot això és possible per la nefasta gestió de Pedro Bestard», ha conclòs Alzamora.