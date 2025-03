Les reserves marines i la cogestió pesquera, eines clau per a garantir el futur de la pesca a les Balears

La Biblioteca de l'Estudi General Lul·lià ha acollit un espai de diàleg sobre el futur de la pesca a les Illes Balears. L'esdeveniment, organitzat per la Fundació Marilles amb la participació d'experts i administracions públiques, ha posat en valor dues mesures clau per a la sostenibilitat del sector: les reserves marines i la cogestió pesquera.

La jornada ha començat amb una introducció a càrrec d'Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles, que ha destacat la importància d'un diàleg constructiu per a garantir el futur del sector pesquer balear. «La flota pesquera balear té la capacitat de convertir-se en un model de referència en sostenibilitat a tot el Mediterrani. Volem visibilitzar que hi ha eines i experiències que poden ajudar a donar més garanties als pescadors i al sector en general».

A continuació, Antoni Grau, director general de Pesca del Govern, ha exposat els beneficis de les reserves marines i la gestió pesquera a les Balears: «Les reserves marines són una peça fonamental per garantir el futur de la pesca balear, el subministrament de productes pesquers sostenibles de proximitat i perquè la ciutadania gaudeixi de poblacions de peixos riques i diverses».

Per la seva banda, Sergi Tudela, expert en gestió pesquera i exdirector general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, ha compartit l'experiència catalana en matèria de cogestió pesquera: «La cogestió és una eina poderosa per adaptar-nos als reptes actuals. A Catalunya, hem vist com pot funcionar quan hi ha voluntat de col·laboració entre tots els actors».

Després de les ponències, s’ha obert un espai de debat i tertúlia, on també han intervengut Elisa Martínez, que ha presentat la iniciativa Calant Xarxes i la guia de consum sostenible que acaba de publicar, i Miquel Ortega (ICM-CSIC), qui ha aportat una perspectiva analítica sobre el consum de peix.