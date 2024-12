Marilles demana que es defensi la singularitat de la flota pesquera balear

La Fundació Marilles expressa el seu «suport ferm» als pescadors de les Illes Balears davant la proposta de reducció dràstica de dies de pesca plantejada per la Comissió Europea, que redueix de 130 a 27 els dies anuals per embarcació.

«Aquesta mesura significa una política de cafè per a tots que no creiem justa perquè no reconeix els esforços de sostenibilitat i adaptació realitzats per la flota balear, i suposa un cop devastador per al sector i les comunitats que depenen d’ell. La proposta de la Comissió, de fet, permetria tenir molts més dies de pesca si s’implementen mesures que garanteixin la sostenibilitat i el baix impacte de la pesca», han assenyalat.

L'entitat remarca que «cal protegir els recursos marins i avançar cap a una pesca sostenible, però això no pot fer-se aplicant una política indiscriminada que ignora les particularitats i els esforços d'algunes flotes. La flota balear ha fet els deures, i aquesta singularitat s'ha de defensar a tots els nivells, des de Balears fins a Brussel·les».

Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles: «El millor futur per a la flota balear i mediterrània és tenir els recursos marins en excel·lent estat de conservació. Al Mediterrani, no tant a les Balears, fa dècades que patim sobreexplotació pesquera i en aquest sentit és normal i desitjable que hi hagi mesures per recuperar les poblacions de peixos. Però no te sentit fer-ho d’una forma que ens faci perdre la flota pesquera pel camí. A més, les dades demostren que hi ha estocs que s’estan recuperant

de forma significativa. I és en aquest context que a la Fundació Marilles donem suport als pescadors i a la vegada demanem més compromís a administracions i al mateix sector pesquer per avançar vers la sostenibilitat pesquera, accelerant la implementació de mesures de baix impacte, zones de vedes i altres mesures que protegeixen i recuperin el recurs pesquer i els hàbitats dels quals depèn».

La pressió del ròssec, menor que a la resta de la Mediterrània de l'Estat

La pressió de la flota de ròssec a les aigües balears és molt menor que al Mediterrani espanyol. En els darrers 18 anys, a les Illes Balears s’ha reduït un 44% el nombre d’embarcacions que es dediquen a aquesta modalitat de pesca, passant de 55 a 31 barques, molt per sobre de les reduccions observades en altres regions com Andalusia (25%) i Catalunya (37%). També ha limitat voluntàriament els dies de pesca de 5 a 4 dies setmanals, mantenint la seva rendibilitat econòmica.

«Tots aquests esforços i aquest model de gestió econòmica-ecològica més eficient mai han estat valorats ni tinguts en compte per la Comissió Europea ni pel Govern espanyol a l’hora d'aplicar dies de reducció de pesca a la flota mediterrània espanyola de ròssec», han explicat.

Marilles apunta que, des d'aquest punt de vista, «la flota balear de ròssec probablement hagi estat la mes maltractada de tot el litoral mediterrani espanyol. Ja fa molts anys que paguen justos per pecadors; i això ha de canviar. La pesca d’arrossegament es pot arribar a practicar d’una manera sostenible, i les Balears tenen molta feina feta i poden arribar a servir d’exemple per a altres indrets del Mediterrani en el baix impacte que aquesta modalitat de pesca ha aconseguit als ecosistemes marins de l’arxipèlag».

Evitar la polarització i treballar conjuntament

La Fundació Marilles també fa una crida a evitar la polarització i la instrumentalització ideològica d’aquesta situació. «És essencial que aquest conflicte no es converteixi en una lluita d’acusacions simplistes o atacs contra institucions públiques i entitats de conservació marina. Les entitats ecologistes no són responsables d’aquesta situació, i assenyalar-les com a culpables és un greu error que només afavoreix la divisió. Els esforços per recuperar els estocs de pesca són necessaris per garantir el futur del sector pesquer, especialment en un context d'escalfament global i crisi de biodiversitat», ha remarcat Esteban.

Cap a un model de pesca sostenible i just

Marilles considera que la situació actual és una oportunitat per a «reivindicar el compromís de la flota balear amb la sostenibilitat i posar sobre la taula propostes concretes que permetin avançar cap a un model de pesca equilibrat i viable». Això inclou: «La defensa activa de la singularitat de la flota balear davant els governs espanyol i europeu; l'adopció de mesures de gestió de baix impacte que consolidin i reforcin aquest model exemplar; i el reconeixement del lideratge balear en sostenibilitat pesquera com un referent per a la resta del Mediterrani».