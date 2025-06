Dos centenars de persones omplen la plaça del Born de Ciutadella per a defensar la llengua a l’escola

La plaça del Born de Ciutadella s'ha convertit aquest divendres horabaixa en el centre neuràlgic de la defensa de la llengua catalana i del model d'escola pública a Menorca. Prop de 200 persones s'hi han concentrat en resposta a la crida de la Xarxa Educativa per la Llengua, de la qual forma part Plataforma per la Llengua, que havia convocat una mobilització cívica i reivindicativa amb el lema «Llengua, escola, dignitat».

L'acte, marcat per un ambient pacífic i reivindicatiu, ha reunit tot de persones que han volgut expressar el rebuig a les polítiques lingüístiques impulsades pel Govern del Partit Popular amb el suport de Vox, unes polítiques que suposen «un atac frontal a la llengua pròpia i a la convivència als centres educatius».

Durant la concentració, s'ha llegit un manifest que ha denunciat l'intent de substitució lingüística encobert sota la disfressa del «bilingüisme», un fals bilingüisme. El text ha defensat amb vehemència el model educatiu vigent, fruit de dècades de consens i avalat per la comunitat educativa i els bons resultats pedagògics. «El seu objectiu és fer que la ciutadania sigui cada vegada menys competent per viure en català, la qual cosa renunciam, ja que arracona la nostra llengua dins l'àmbit domèstic», s'ha afirmat durant la lectura del manifest.

Plataforma per la Llengua ha valorat «molt positivament» la resposta ciutadana i ha anunciat que continuarà mobilitzada i atenta davant qualsevol intent de regressió democràtica o lingüística. «Estam en contra del pla de segregació perquè volem que qualsevol alumne tengui l'oportunitat d'aprendre català, acabi l'escolarització dominant el català i tengui totes les oportunitats laborals i vitals que tenim els menorquins catalanoparlants», han declarat Assumpta Gorrias, coordinadora de Plataforma per la Llengua a Menorca. Amb aquesta acció, Menorca s'afegeix a la mobilització social que en els darrers mesos s'ha estès arreu de les Illes Balears per defensar el català com a llengua vehicular i de cohesió a l'ensenyament públic.