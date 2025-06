El Bisbe de Mallorca parla, a Can Alcover, del paper de l'Església en la promoció de la llengua catalana

L’OCB ha celebrat aquest dimecres la primera trobada del cicle ‘Tertúlies a Can Alcover’. En aquesta ocasió el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, l'escriptora Rosa Planas i el professor i historiador Pere Fullana, moderats per Mercè Bujosa, han compartit perspectives enriquidores sobre la relació de l'Església amb el patrimoni lingüístic i cultural de Mallorca, tant en el passat com en l'actualitat i en el futur.

La pròxima tertúlia es durà a terme el dimecres, 25 de juny, amb el títol 'Increment demogràfic i pervivència de la nostra llengua i cultura'.