Plataforma per la Llengua: «Aquest pacte suposa un pas enrere greu en matèria de drets lingüístics i educatius. És una qüestió de llengua, però també de cohesió social»

Plataforma per la Llengua alça la veu amb més de 30 entitats més del món educatiu, reunides sota el paraigua de la Xarxa Educativa per la Llengua, contra l'acord de pressupostos signat pel Partit Popular i VOX a les Illes Balears. L'entitat considera que aquest acord suposa un dur atac a la llengua catalana i a la convivència democràtica, i ho va denunciar aquest dijous en una conferència de premsa conjunta a Ca n'Alcover, a Palma, en què es va demanar a la presidenta Marga Prohens una reunió immediata.

El passat 30 de maig, Prohens va signar un pacte amb VOX per a aprovar els pressuposts, que inclouen mesures que impulsen el procés de substitució lingüística emparat en un fals bilingüisme. Plataforma per la Llengua adverteix que aquest pacte suposa un pas enrere greu i deliberat en matèria de drets lingüístics i educatius, i reitera, com fa el manifest conjunt de les entitats, que es tracta d'una qüestió de llengua, però també de cohesió social.

De fet, com a entitat no partidista, Plataforma per la Llengua ha mantengut els principis de l'entitat: ja alçà la veu i convocà mobilitzacions el febrer de 2022 quan l'anterior govern, amb Martí March com a conseller d'Educació, volia incloure el castellà com a llengua vehicular a la Llei d'educació. Ara tornarà a tirar-ho endavant, si cal, amb la resta d'entitats de la Xarxa Educativa per la Llengua contra aquest acord entre el PP i VOX que pretén imposar el castellà a l'escola i l'administració aprofitant com a palanca cada nou acord pressupostari.

Crítiques a les mesures pressupostàries i retallades en educació

Durant la conferència de premsa, es va posar l'accent en el fet que el document pactat només aporta retallades en drets i ignora completament les necessitats reals del sistema educatiu: manca de places públiques, dèficit d'infraestructures, absència de recursos per a la inclusió o falta de personal docent.

Plataforma per la Llengua també denuncia que la presidenta Prohens hagi trencat els compromisos adquirits amb la comunitat educativa, a la qual havia assegurat que no es dinamitarien els consensos lingüístics ni la convivència. Ara, però, assumeix íntegrament les tesis de l'extrema dreta i es posa al servei d'un model regressiu que busca arraconar el català i empènyer-lo fora de l'àmbit educatiu i institucional.

Compromís i defensa de l'escola en català

Per a la Xarxa Educativa per la Llengua, de la qual forma part Plataforma per la Llengua, l'actual model lingüístic d'immersió és una eina pedagògica efectiva i l'única que pot garantir el dret de tot l'alumnat a dominar totes dues llengües oficials. Les dades ho demostren: el model no genera cap problema real entre famílies, i la llengua no només no és el problema, sinó que és part de la solució.

Plataforma per la Llengua, juntament amb la resta d'entitats de la Xarxa Educativa per la Llengua, ha assegurat que no quedarà mans plegades mentre s'ataqui la llengua, la cultura i el futur d'aquest poble. L'entitat defensa amb fermesa l'escola en català com una eina essencial de cohesió social, integració i arrelament, que garanteix la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat, independentment del seu origen. En aquest context, l'ONG del català denuncia especialment una de les mesures incloses a l'acord PP-VOX: l'ampliació de tres a quatre anys del període d'exempció de català per a l'alumnat nouvingut. Segons l'entitat, aquesta mesura condemna aquests infants a no aprendre la llengua pròpia del territori, cosa que els dificulta l'accés al mercat laboral i esdevé una barrera greu per a la seva plena integració social i educativa.