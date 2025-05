El Tribunal Constitucional admet a tràmit el segon recurs contra l'eliminació del requisit del català a la sanitat pública promogut per l'OCB

El Tribunal Constitucional espanyol (TC) ha admès a tràmit el segon recurs contra l'eliminació del requisit del català a la sanitat pública de Balears promogut per l'Obra Cultural Balear (OCB).

L'OCB ha informat aquest divendres de la decisió del Tribunal, una setmana després que el mateix desestimàs el primer dels recursos presentats de la mà dels partits polítics de l'esquerra.

El primer recurs, que va ser presentat per més de 50 diputats del PSOE i de Sumar, no feia referència al fons de la normativa sinó al fet que s'hagués inclòs en un decret llei que ja ha estat derogat, han recordat des de la OCB.

El segon recurs, igualment promogut per l'OCB, va ser interposat a finals de l'any passat de la mà del PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem.

Des de l'OCB han assenyalat que en aquesta ocasió, el Tribunal sí que va al fons de la qüestió i no només als aspectes formals de la norma. Ara el TC haurà d'estudiar-lo i prendre una decisió que, com en el cas de l'anterior recurs, pot demorar-se anys.

Cal recordar que el PP ha inclòs una esmena en el projecte de llei de projectes residencials estratègics amb la intenció de donar més seguretat jurídica a eliminació del requisit del català.