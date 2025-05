El nou engany del Govern espanyol amb el català a Europa aboca Puigdemont a trencar el pacte amb Pedro Sánchez

Carles Puigdemont va carregar aquest dimarts contra el líder del Partit Popular espanyol per les seves maniobres contra el reconeixement de la llengua catalana a la Unió Europea.

«Senyor Nuñez Feijoó les lleis estan per complir-les o això només és per als catalans? Ho dic perquè hi ha una llei orgànica vigent, la de l'Estatut, que obliga els governs català i espanyol a "emprendre les accions necessàries per al reconeixement de l'oficialitat del català a la Unió Europea".

Ara no sé si el PP fa apologia de la desobediència, de la rebel·lió... o del delicte de traïció (perquè conspirar amb tercers països per anar contra els interessos oficials del Regne d'Espanya deu ser de tot menys lleialtat).

Dit això, ja poden descomptar la quantitat que vulguin del dèficit fiscal, que encara ens deuran 20.000 milions d'euros anuals.»

Però la realitat és que la farsa muntada pel Govern espanyol fent veure que fa feina a favor del reconeixement del català i, al mateix temps, anar allargant amb excuses de mal pagador, una decisió que si afectàs la llengua castellana hauria durat un minut.

Pedro Sánchez ha estafat Carles Puigdemont (que, recordem-ho va parlar abans de pactar de «cobrar per avançar») i per extensió se n’ha rigut dels 10 milions de catalanoparlants… Les conseqüències haurien de ser automàtiques.