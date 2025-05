Més ‘urbanisme a la carta’ per a Rafel Nadal

PP i Vox han defensat l'esmena, presentada per Vox a la llei de projectes estratègics, per a arreglar l'aparcament de l'Acadèmia de Rafel Nadal argumentat que és «senzillament» per a solucionar un problema de drenatge del clavegueram.

En les respectives rodes de premsa, els portaveus de PP i de Vox, Sebastià Sagreras i Manuela Cañadas, han apuntat que l'esmena ha estat pactada entre tots dos grups, de manera que l'ha presentat Vox i el PP hi votarà a favor. Segons Sagreras, el contingut de la mateixa es refereix a permetre unes obres de drenatge per inundacions que pateix un aparcament públic que està davant de l'Acadèmia de Rafel Nadal. En aquest sentit, Cañadas ha exposat que «s'afegeix un solar públic perquè afecta l'aparcament confrontant amb l'Acadèmia». La portaveu dels neofeixistes ha assegurat que la seva formació no ha parlat amb la família de Nadal i que la qüestió «la varen dur als despatxos» des de les instal·lacions de l'Acadèmia. «Ho valoram i parlam amb el PP», ha afirmat. ‘Urbanisme a la carta’ El portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusat PP i Vox de fer «urbanisme a la carta per a beneficiar a la família de Nadal» amb la presentació d'aquesta esmena. En aquest sentit, ha remarcat que la seva formació votarà en contra «com sempre ha fet» en iniciatives del mateix estil. Segons Apesteguia, crida l'atenció que la família de Nadal «hagi anat a cercar Vox per presentar les esmenes que li interessen» quan abans «sempre havia oscil·lat entre PP i PSIB». En semblants termes s'ha pronunciat la portaveu d'Unides Podem, Cristina Gómez, qui ha rebutjat totalment les «cessions a Nadal» i ha qualificat l'Executiu com «el Govern dels privilegiats». Del seu costat, el portaveu socialista, Iago Negueruela, ha criticat la manera de presentar les esmenes de PP i Vox a aquesta llei, en considerar que «se les han repartit com si fossin cartes». «Valorarem totes les esmenes», ha dit.