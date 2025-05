Qualcú del Tribunal Constitucional ha avisat Prohens?

Com així PP-Vox s’han empescat aquesta nova argucia per anar contra la llengua pròpia de les Balears? La resposta són els recursos de l’Obra Cultural Balear (amb PSIB, MÉS i Podem) al Tribunal Constitucional espanyol. El govern va aprovar el 2023 el decret llei per eliminar el requisit de català per accedir a una feina a la Sanitat pública. Aleshores, es va presentar un primer recurs perquè una norma només es pot aprovar per decret llei si té caràcter d’urgència. Aquest va ser un dels arguments –el de forma– pel qual OCB i oposició varen recórrer. De fet, el TC ja ha tomat diverses normes per aquest motiu.

Aquesta mateixa setmana el TC es va pronunciar i va desestimar el recurs, però no va entrar en el fons. Ho va fer perquè el decret de 2023 sobre el qual s’havia fet el recurs va quedar derogat a finals de l’any passat. Aquest fet es va produir quan el PP va votar per error un conjunt d’esmenes de Vox a la llei de simplificació administrativa. Per solucionar totes les mesures aprovades per error, el PP va aprovar un altre decret llei. L’eliminació del requisit del català tornava a estar recollida per un decret, per la qual cosa OCB i l’oposició varen presentar un segon recurs davant del TC, que està deliberant si l’admet o no a tràmit. La brama que corria aquest dimecres pel Parlament és que qualcú des del mateix Tribunal Constitucional hauria advertit l’entorn de Margalida Prohens que sense que l'exempció de català estàs a una llei, no els quedaria més remei que donar la raó al recurs…