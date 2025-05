Milers de persones omplen a vessar Santa Maria per a cridar ben fort: «Sí a la llengua!»

Milers de persones han omplert de Plaça Nova de Santa Maria per a dir 'Sí a la llengua!'. | Foto: dBalears

Milers i milers de persones han respost aquest dissabte a la crida de l’Obra Cultural Balear (OCB) i de Joves de Mallorca per la Llengua (JxLL) per a celebrar la Diada per la Llengua. Han estat milers per manifestar el seu compromís amb la nostra llengua i cultura i reclamar al Govern que rectifiqui les polítiques regressives contra la llengua catalana.