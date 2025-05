Josep Buades, portaveu de JxLL: «Volem avançar cap a una Mallorca on la normalitat sigui viure en català»

La Diada per la Llengua, amb el lema ‘Sí a la llengua. Per Mallorca!’, celebrada aquest dissabte a Santa Maria ha estat un èxit de participació. Milers de persones ha omplert la Plaça Nova de la localitat en una multitudinària ballada popular i en un acte central festiu i reivindicatiu.

A l’acte central hi han intervingut Antoni Llabrés, president de l’OCB, i Josep Buades, portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua. Tot seguit dBalears vos ofereix el parlament íntegre de Josep Buades, qui ha reivindicat poder viure plenament en català i ha instat els joves a continuar lluitant per la normalització de la llengua en tots els àmbits, alhora que ha advocat per un canvi de model econòmic, social i mediambiental:

«Discurs Diada per la Llengua 10 de maig

Els joves no estam cansats. No estam cansats de mobilitzar-nos pels nostres drets, la nostra cultura i la nostra llengua. Sí que estam cansats de passes enrere, de polítiques contra el català i contra el país. Demanam als poders públics que facin cas al clam de la societat civil.

Volem avançar cap a una Mallorca on la normalitat sigui viure en català. Perquè és la principal eina d’integració social que tenim, basta xerrar català per ser mallorquí. La llengua ens identifica, ens fa ser qui som. Donar-li vida és donar vida a tot el país.

Volem una llengua normal, que en facin ús les persones i les institucions, que ocupi l’espai públic. Fan falta polítiques valentes que caminin cap a la normalització lingüística. Fa falta també que els catalanoparlants militem la llengua dia a dia, la defensem en cada conversa. Ser avui aquí ens demostra que no és un gest individual, és un gest d’autoestima col·lectiva.

Volem també una atenció sanitària en la nostra llengua i una administració on, per fer-hi feina, sigui essencial entendre i parlar la llengua pròpia. Per garantir-ho, el govern s’ha d’encarregar d’universalitzar l’accés al català i requerir-lo a les places públiques.

El jovent d’aquest país tenim un compromís amb el català, amb aquesta terra i amb el futur. Volem un canvi de model turístic, econòmic, social i mediambiental. Tenim clar que és imprescindible per aspirar a la plena normalització de la nostra llengua i a un futur digne pels mallorquins. I per això cridam fort que ja ben és hora de canviar el rumb.

Dies com avui ens recorden que, encara que se’ns digui que ja no estam compromesos, que l’individualisme venç, els joves i la societat civil hi som més que mai. Sabem d’on venim i seguirem endavant per poder viure plenament en català.

Visca Mallorca, visca el català i visca la terra».