MÉS presenta una PNL per a exigir que RTVE rectifiqui i que el nou canal en català s'emeti també a les Balears

Més per Mallorca presentarà aquest dilluns una Proposició no de Llei (PNL) per a reclamar a RTVE que rectifiqui i que el nou canal en català s'emeti també a les Illes Balears.

Així ho ha anunciat el portaveu de la formació, Lluís Apesteguia, a la roda de premsa prèvia al ple, en què ha qualificat d'«autèntica vergonya» que els drets lingüístics «siguin condicionats per paràmetres partidistes». Notícies relacionades Vidal comença una «campanya de pressió» perquè el nou canal de RTVE en català arribi a les Balears Més notícies relacionades MÉS, en coordinació amb el diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, presentaran una iniciativa per a exigir que el nou canal es pugui mirar des de tots els territoris on el català és llengua pròpia. Segons la seva opinió, els ciutadans de les Balears són «doblement discriminats». «Se'ns diu que no tenim els mateixos drets que els ciutadans de Catalunya», ha criticat. Igualment, ha subratllat que les productores de les Balears podrien treballar per a aquest nou canal i que serviria per a dinamitzar l'economia potenciant la indústria audiovisual.