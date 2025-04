Vidal comença una «campanya de pressió» perquè el nou canal de RTVE en català arribi a les Balears

Vicenç Vidal, diputat de Més per Mallorca i Més per Menorca adscrit al Grup Plurinacional Sumar al Congrés espanyol, ha començat una «campanya de pressió» a la cambra baixa i a RTVE per a aconseguir que el nou canal públic en llengua catalana de la televisió espanyola arribi també a les Illes Balears.

Vidal ha presentat una moció a la comissió mixta d’insularitat Congrés-Senat per a reclamar que el nou canal en llengua catalana de TVE es vegi amb normalitat a les Illes Balears «ja que hi ha l’espai radioleèctric disponible» i «del que es tracta al cap i a la fi és de complir amb els compromisos derivats de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries» A més, ha defensat que la resposta de l’actual director de RTVE a les preguntes que els diputats d’ERC i de Sumar, Francesc-Marc Álvaro i Francisco Sierra, formularen a la comissió de RTVE al Congrés demanant, a petició de Més, la recepció a les Illes Balears del nou canal català «és poc sòlida i escassament compromesa amb el pluralisme lingüístic de l’Estat». El diputat ha anunciat una ronda de visites a Barcelona amb els representants al consell assessor de RTVE catalanoparlants i «de tradició democràtica i pluralista» com Sergi Sol (ERC), Marta Ribas (Comuns) i Miquel Calçada (Junts) per a «demanar-los suport a l’arribada del canal a les Illes Balears»