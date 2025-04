Indignant: Les Illes Balears i el País Valencià es queden sense el nou canal en català de RTVE

Tot i les diverses peticions perquè el nou canal en català d'RTVE, anunciat per a Catalunya, es pogués veure també a la TDT de les Illes Balears i el País Valencià, el president de l'ens, José Pablo López, ha confirmat que no serà així. El nou canal en català a la televisió pública espanyola serà només per a Catalunya i els seus continguts també se centraran únicament en Catalunya.

Així ho ha remarcat López aquest dilluns a la Comissió Mixta de Control Parlamentari de la Corporació RTVE confirmant que l'emissió no s'estendrà arreu dels Països Catalans. En canvi, el director de l'ens ha apuntat que el canal estarà disponible «per a tots els espectadors que vulguin» al canal online RTVE Play.

Demanat pel diputat d'ERC Francesc-Marc Álvaro sobre si RTVE té prevista la inclusió de continguts relacionats amb les Illes Balears i el País Valencià, López ha assenyalat que els continguts seran «fonamentalment centrats en la realitat Catalunya». «És un canal enfocat a Catalunya i la majoria dels continguts es produiran des del centre de Sant Cugat», ha remarcat.

El diputat d'ERC, per contra, li ha recordat que «a la cultura no existeixen fronteres autonòmiques». «Vàrem acollir amb molt d'interès i gran expectativa l'anunci del canal de La 2 en català, i sense dubte tindrà una gran rellevància per a agumentar el nombre d'oients i espectadors en aquesta llengua, però també ens preocupa el que passa en altres territoris on també s'empra. Hi tenim un gran interès en un moment en què malauradament els governs autonòmics del PP posen obstacles en algunes terrenys com l'educatiu per la llengua catalana», ha explicat.