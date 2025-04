El Pi reclama que es garanteixi el coneixement i l’ús del català per part dels agents de Policia i Guàrdia Civil

El Pi – Proposta per les Illes Balears condemna «rotundament» els fets ocorreguts al municipi de Búger, on un ciutadà catalanoparlant va ser discriminat per agents de la Guàrdia Civil, que es varen negar a tramitar la seva denúncia si no s’expressava en castellà: «Aquesta actuació és un atac directe als drets lingüístics reconeguts per l’Estatut d’Autonomia i per la legislació vigent».

Segons la informació publicada per l’Ara Balears, el ciutadà va ser agredit i expulsat d’un recinte per part del servei de seguretat i, en intentar denunciar els fets, la Guàrdia Civil li va dir negar l'atenció si no s'expressava en castellà. «Aquest comportament no només és inadmissible, sinó que vulnera greument els drets fonamentals d’atenció en la llengua pròpia de les Illes», apunta El Pi. Notícies relacionades OCB: «Negar-se a tramitar una denúncia formalitzada en català és una infracció greu del règim disciplinari de la Guàrdia Civil. No es pot tolerar!» Davant aquesta greu situació, la formació exigeix una investigació immediata per part del Ministeri de l’Interior per a aclarir els fets i depurar responsabilitats. També reclama que tots els agents destinats a les Illes Balears «rebin formació en matèria de drets lingüístics i que es garanteixi el coneixement i l’ús del català per part dels cossos de seguretat». Finalment, el partit proposa «reforçar l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics per a donar resposta ràpida i efectiva a casos com aquest i evitar-ne la repetició». El Pi reitera el seu «compromís» amb la defensa de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i amb una administració pública que «respecti els drets de tots els ciutadans, visquin on visquin i parlin la llengua que parlin».