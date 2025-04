OCB: «Negar-se a tramitar una denúncia formalitzada en català és una infracció greu del règim disciplinari de la Guàrdia Civil. No es pot tolerar!»

«Negar-se a tramitar una denúncia formalitzada en català és una infracció greu del règim disciplinari de la Guàrdia Civil. No es pot tolerar! (art. 8.38 LO 12/2007). Tota conducta discriminatòria per raó de llengua en l'exercici de les seves funcions és una falta molt greu (art. 7.4)». Així de contundent s'ha mostrat l'Obra Cultural Balear (OCB) en conèixer un nou cas de discriminació lingüística, publicat per l'Ara Balears aquest dimecres.

Segons que explica el diari, els fets varen passar a Búger on un jove catalanoparlant va rebre dues negatives a fer una denúncia pel fet de negar-se a parlar en castellà. Tant els membres de seguretat i als agents de la Guàrdia Civil varen deixar clar al jove que, si no parlava en castellà, no l'ajudarien.

A una festa al poliesportiu municipal, els membres de seguretat varen retenir i expulsar el jove amb violència després d’un incident que ell mateix reconeix, tot i que no hi oposava resistència. En tot moment, assegura, li repetien: «A mí háblame en castellano».

Quan va intentar denunciar els fets a la Guàrdia Civil, els agents li varen dir que no recollirien cap denúncia si no parlava en castellà. A més, el jove apunta que els agents no es varen voler identificar. El jove va decidir tornar a la festa per a demanar un full de reclamacions, però els organitzadors no li’n varen voler donar, cosa que incompleix la normativa. Posteriorment, quan va telefonar al quarter d’Inca per a interposar una denúncia, li varen dir el mateix que els altres guàrdies civils: que no l’atendrien si no s’expressava en castellà.

«Sembla mentida que a hores d'ara els membres de les forces i cossos de seguretat no tenguin una formació bàsica en la llengua pròpia del territori en què estan destinats ni dels drets lingüístics dels ciutadans», ha denunciat l'OCB.

Donada la gravetat dels fets, l'entitat ha demanat a la Delegació de Govern espanyol a les Illes Balears un aclariment ràpid del succeït, la incoació del procediment disciplinaris oportuns i l'activació dels mitjans necessaris perquè no torni a passar.