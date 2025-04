Totes les activitats d'un cap de setmana de reivindicació a l'Acampallengua 2025

Felanitx tornarà a ser l’epicentre de la lluita per la llengua catalana amb la celebració de la catorzena edició de l’Acampallengua, organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua, aquest cap de setmana, 5 i 6 d'abril. En la roda de premsa celebrada aquest dimarts al poble, l'organització ha donat tots els detalls d'un esdeveniment que es preveu multitudinari i que reafirma la seva essència com a espai de trobada, reivindicació i festa. Les entrades poden adquirir-se aquí.

Vint-i-quatre anys després de la seva darrera edició a Felanitx, l’Acampallengua hi torna amb més força que mai. Tal com han destacat a la roda de premsa, aquest esdeveniment és molt més que un concert i podrem gaudir de més d'una trentena d'interessants activitats al llarg del cap de setmana: A banda de tots aquests actes, el concert d’enguany, que començarà el dissabte a les 19.20 h, comptarà amb un cartell excepcional amb artistes d’arreu dels Països Catalans: Pitxorines, Maria Hein, O-Erra, La Fúmiga, Pep de la Tona i Fades. L'organització ha destacat la importància de la música en català com a eina de cohesió i reivindicació cultural. Amb el lema 'Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig', frase del poeta Marià Villangómez, l’Acampallengua 2025 reivindica la importància de continuar lluitant per un futur plenament en català: «Ens organitzem per a construir un futur col·lectiu millor, una Mallorca en català, una Mallorca més justa».