Joves de Mallorca per la Llengua: «El concert de l'Acampallengua és per a tota la família»

Aquest dilluns, representants de Joves de Mallorca per la Llengua han participat en el matinal 'Bon Dia i Bona Vida', on han donat més detalls sobre la nova edició de l'Acampallengua, que es celebrarà aquest 5 i 6 d'abril a Felanitx. L’organització ha volgut destacar que el concert d’enguany està pensat per a tota la família i posa en evidència que «la música en català no és un gènere en si mateix, sinó un espai divers on tenen cabuda molts estils musicals».

Un cartell amb gran varietat musical El concert de dissabte a partir de les 19.20 h comptarà amb Pitxorines, Maria Hein, O-Erra, La Fúmiga, Fades i Pep de la Tona. Aquest darrer serà el primer concert de Pep de la Tona a Mallorca, fet que l'organització ha volgut remarcar com un dels moments especials d’aquesta edició. Més que un concert: cultura, esports i tradició A més de la música, l’Acampallengua 2025 inclourà dues ballades populars –una abans del concert i una altra per tancar l'esdeveniment diumenge horabaixa–, una glosada i una actuació del grup Cucorba, que ha estat present en totes les edicions de l’Acampallengua. Per primera vegada, es farà una demostració d’esports d’Euskal Herria, i el programa també inclourà una conversa entre Mònica Terribas i Sebastià Alzamora, així com l’enregistrament en directe de podcasts, que després es difondran a través de les xarxes socials. Bon Dia i Bona Vida del 31/3/2025