L’entrenador del Mallorca Jagoba Arrasate convida a participar a l’Acampallengua

El màxim responsable tècnic del Mallorca, l’entrenador basc, Jagoba Arrasate, ha fet un vídeo per convidar tothom a participar a l’Acampallerngua 2025 que es farà els propers dies 5 i 6 d’abril a Felanitx.

Arrasate ha enregistrat un simpàtic vídeo en el qual fa una crida a participar en la trobada juvenil. El missatge del tècnic és un convid a participar a les activitats de l’Acampallengua.

En un missatge on combina el català amb la seva llengua materna, l’eusquera, Arrasate destaca que el concert serà «cent per cent en català» i també destaca que hi haurà una demostració d’esports bascos.