Protesta davant del Parlament contra el decret d'habitatge: «Mallorca per als residents!»

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts davant del Parlament per a manifestar el seu rebuig al decret llei d'habitatge que previsiblement es convalidarà al ple.

Sota el crit de «Mallorca per als residents» i «polítics corruptes», un centenar de persones s'han manifestat convocades pel GOB, Palma XXI i la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.

Per a aquestes entitats, el decret d'habitatge per a desblcar sòl a Palma, que previsiblement s'ampliarà a altres municipis, és «el gran pelotazo urbanístic dels darrers 50 anys» i suposarà «un nou obstacle» per a l'accés a l'habitatge.

Segons ha assenyalat la presidenta de Palma XXI, Cristina Llorente, en declaracions als mitjans, «darrere d'un titular atractiu per a la ciutadania, com és el d'aconseguir nous sòls residencials, s'amaga el pelotazo urbanístic més gran dels darrers 50 anys».

«És un pas molt greu per al territori i per a l'habitatge», ha lamentat Llorente, alhora que ha afegit que si s'amplia altres municipis suposarà «un atemptat a nivell territorial».

En concret, ha criticat que amb aquest decret es modifica el Pla General de Palma aprovat fa dos anys per a deixar construir els promotors un 45% més d'edificabilitat a sòls urbanitzables i s'estableix la possibilitat de reduir fins a una cinquena part l'espai públic. «Això és gravíssim a nivell de salut pública», ha advertit.

Segons la seva opinió, la part més preocupant és que el 50% d'habitatges que ja s'havien de destinar a protecció oficial podran ser a preu limitat, fet que suposa un increment del 30% en el preu de venda.