MÉS: «Els mallorquins reclamam canvis en turisme i habitatge i el Govern respon amb menys drets i més negoci: no tendreu casa i menjareu turistes»

Més per Mallorca ha condemnat aquest dimarts que la resposta del Govern de Prohens a l’emergència habitacional i als reclams de la ciutadania perquè es faci efectiu el dret a l’habitatge sigui ampliar els pelotassos urbanístics a tota l’illa. Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts, el partit ecosobiranista ha reclamat al conseller d’Habitatge mesures perquè el dret a l’habitatge passi per damunt dels interessos especulatius.

«15 dies després de la manifestació pel dret a l’habitatge, el Govern de Prohens ha respost als mallorquins de manera clara i contundent», ha assegurat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, durant la seva pregunta al conseller d’Habitatge, José Luis Mateo. «Reclamàvem acabar amb l’especulació i el Govern ha acordat consolidar 90.000 places de lloguer turístic. Reclamàvem acabar amb l’especulació i el Govern ha acordat ampliar els pelotassos urbanístics a tota l’illa. Reclamàvem canvis en turisme i habitatge i el Govern ha respost amb menys drets i més negoci: no tendreu casa i menjareu turistes», ha criticat Rosa.

«Senyor conseller, estam davant de la major bombolla especulativa que hi ha hagut mai i el Govern de Prohens no només no l’atura sinó que l’infla encara més», ha continuat el diputat ecosobiranista. «Que falten lloguers per residents? Idò facilitem el lloguer turístic. Que els promotors retenen solars per fer pujar el preu? Idò els donarem més solars. Quan pensen fer que el dret a tenir un habitatge passi per davant al dret a guanyar-hi doblers?», ha demanat ironitzant Rosa. «Si el Govern de Prohens volgués garantir el dret de l’habitatge, hagués impulsat ni que fos una sola mesura per protegir els més vulnerables a qualsevol dels seus decrets llei i destinaria el seu temps i els seus recursos no a impulsar pelotassos, sinó a assegurar que les cases fossin per viure-hi. Ni per guiris, ni per segones residències, ni per especular», ha etzibat per a finalitar el diputat de Més per Mallorca al conseller d’Habitatge.